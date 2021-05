VIDÉO. Après ses 7 marathons en 7 jours, Romaric Boch accueilli par la foule à Châteauroux

Environ 300 personnes ont accueilli l'ancien préparateur physique de la Berrichonne football, à la fin de son défi : faire le tour de l'Indre en courant en une semaine pour faire parler du diabète chez les enfants et récolter des dons.

Il est arrivé au bout de ce sacré défi ! Romaric Boch est arrivé ce lundi 24 mai, à Châteauroux, après s'est lancé le pari de faire le tour de l'Indre en courant en une semaine. Sept marathons en sept jours pour attirer l'attention du grand public sur le diabète infantile, dont souffre sa fille de 8 ans, Lénaïg.

Parti de Lys-Saint-Georges ce lundi matin, l'ancien préparateur physique de la Berrichonne football est arrivé sur la place de la République à Châteauroux en milieu de journée, accueilli par une foule de 300 personnes, venues l'encourager. "Il y a eu un engouement autour de cet événement. J'en suis fier, on en est fiers, je suis super content de ce qu'il s'est passé", sourit le sportif.

Romaric Boch s'est lancé ce défi pour récolter des dons pour aider la recherche contre le diabète chez les enfants. Ce lundi, la cagnotte en ligne qu'il a lancé dépassait les 9.000 euros, avec plus de 200 participants. "J'espère qu'on va grimper encore les dons, pour que la recherche avance et qu'on puisse rendre la vie de ces jeunes supers héros encore plus confortable que celle qu'on essaie de leur donner", explique-t-il. Vous pouvez encore faire un don sur le site de la cagnotte.

