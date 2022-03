VIDEO - Après son passage dans "Les enfants des justes", Yvonne devient la star de son village en Dordogne

A 90 ans, Yvonne a joué une scène dans le téléfilm de Fabien Onteniente "Les enfants des justes", diffusé ce mercredi sur France 2. Le téléfilm a été vu par plus de 5 millions de téléspectateurs. L'ancienne boulangère installée à Saint-Cyprien est fière d'avoir montré son four à autant de monde.

Yvonne n'arrête pas de recevoir des coups de téléphone. Depuis son passage à l'écran, dans le téléfilm de Fabien Onteniente, l'ancienne boulangère est félicitée par tous ses voisins. Le téléfilm a fait un excellent score, avec plus de 5 millions de téléspectateurs ce mercredi 23 mars. Ca rend Yvonne très fière. Pendant une journée, toute l'équipe de tournage a filmé chez elle, à Saint-Cyprien. Sa chambre mais surtout son fournil. Au sous-sol de sa maison, un immense four en brique rouge a été construit il y a 300 ans. Elle l'a bichonné pendant plus de 40 ans et maintenant elle est heureuse d'en faire profiter les autres.

Il est beau mon four, je suis contente de le montrer à autant de monde

"Il est beau mon four, je suis contente de le montrer à autant de monde", confie l'ancienne boulangère, son tablier gris sur le dos. Yvonne a bien sûr regardé, elle aussi, sa prestation dans le petit écran. "J'étais pas mal, sourit-elle. Mais le plus important c'est qu'on a passé un très bon moment tous ensemble, ils étaient charmants." L'actrice en herbe à joué aux côtés de Mathilde Seigner et Gérard Lanvin. "Ils reviennent quand ils veulent" conclue-t-elle en rigolant.

Le téléfilm "Les enfants des justes", adapté du roman de Christian Signol, a été tourné intégralement en Dordogne. A Saint-Cyprien, Allas-les-Mines, Limeuil ou encore Meyrals. C'est l'histoire d'un couple de fermiers périgourdins qui recueillent des enfants juifs pendant la Seconde guerre mondiale. Yvonne a justement connu la guerre à 10 ans, dans le petit village de Meyrals.