VIDEO - Arçais replonge en 1940 pour le tournage d'une série Alllemande

Arçais, 600 habitants, accueille en ce moment la série Das Boot, qui va tourner plusieurs scène dans le village des Deux-Sèvres. Un retour dans les années 40, entre décors et tournage.

Arçais, France

Les 600 habitants d'Arçais, dans le Marais Poitevin, ne reconnaissent plus vraiment leur village en ce moment. Ils accueillent le tournage d'une série Allemande : Das Boot. Cette série raconte la vie de sous-mariniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est pas diffusée en France mais la saison 1 a été un succès mondial.

Un couple du village a prêté sa maison pour la série

Une plongée dans les années 40, comme en témoigne cette vidéo. Et les habitants aussi ont joué le jeu. Un couple du village a prêté sa maison, qui va devenir un bistrot pour les besoins de la série. Catherine et Yannick Barré sont dans un gîte en attendant, et ne reconnaissent plus leur rez-de-chaussée, où les décorateurs de la série s'affairent.