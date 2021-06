VIDÉO - Arthur, fan du FC Nantes, réalise son rêve en rencontrant Imran Louza

Arthur, jeune Vendéen de 18 ans gravement malade, a pu rencontrer l'ancien footballeur du FC Nantes Imran Louza, grâce à l'association Rêves qui l'annonce ce mercredi. Il est reparti avec un t-shirt dédicacé et le souvenir d'une rencontre mémorable.

Il a réalisé son rêve. Arthur, jeune Vendéen de 18 ans, a pu rencontrer l'ancien footballeur du FC Nantes Imran Louza, discuter avec lui, et repartir avec non pas un, mais deux maillots dédicacés. Une rencontre possible grâce à l'association Rêves, qui permet d'exaucer les vœux d'enfants très gravement malades.

Un échange plein d'émotion

L'association qui précise que la motivation de rencontrer le footballeur "ne l'a évidemment pas quitté alors qu'il affrontait la maladie. Bien au contraire". C'est maintenant chose faite. Ils ont pu parler de l'emploi du temps et du rythme d'Imran Louza, avant d'échanger des cadeaux. Arthur est reparti avec notamment deux maillots dédicacés, un pour lui et un pour sa petite sœur.