VIDÉO - Au cœur des secours de l'été : la brigade équestre de La Baule

France Bleu Loire Océan vous propose une série de reportages cet été sur celles et ceux qui viennent à notre secours sur notre lieu de vacances. À La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), la police municipale vient de déployer sa brigade équestre.

Quatre agents se relaient pour patrouiller à cheval, en montant Grany et Havane du Logis, les deux cob normands "recrutés" pour cette brigade. Les missions ne changent pas : surveillances des plages, des résidences secondaires, respect des arrêtés municipaux... En revanche, le rapport avec les habitants et les touristes est totalement différent.

"On vient nous voir, nous poser des questions, prendre des photos, on nous dit merci", assure Thierry, l'un des membres de cette brigade. "Je trouve ça parfait, je pense qu'il y aura plus de respect de la part des habitants et des touristes parce que déjà le cheval est animal noble qui inspire le respect", pense Catherine, une Bauloise. Il faut dire que chaque animal pèse environ 700 kilos, ce qui peut servir pour "s'imposer et apaiser les tensions", selon Michaël, un vacancier.

La patrouille montée a aussi des avantages pour certaines missions. "Lors des surveillances des résidences pavillonnaires, comme je suis en hauteur, je peux voir au-dessus des haies ou des brises-vue, en voiture ce ne serait pas pareil", explique Aline, l'une des policières cavalières, ravie de pouvoir "allier son métier à sa passion du cheval".