VIDÉO - Au cœur des secours de l'été : les équipes de l'hélicoptère du SAMU 85

Cet été, France Bleu Loire Océan part à la rencontre de ceux qui viennent à notre secours sur notre lieu de vacances. Série de reportages auprès de la brigade équestre, des sauveteurs en mer, ou encore de la patrouille de sécurité du Puy du fou.

France Bleu Loire Océan part à la rencontre de ceux qui viennent à notre secours sur notre lieu de vacances. D'avril à octobre, un appareil survole la Vendée pour venir en aide aux victimes le plus vite possible. C'est l'hélicoptère du SAMU 85, stationné au centre hospitalier de la Roche-sur-Yon, un modèle EC-135 qui peut filer à plus de 220 km/h. À son bord, un équipage de deux personnels soignants et deux personnes pour piloter l'engin.

Prêt au décollage

Fabrice Heber, pilote de l'hélicoptère du SAMU 85, un ancien militaire français reconverti depuis 2019. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Dans le centre de régulation au sous sol-sol du centre hospitalier de la Roche-sur-Yon, plusieurs centaines d'appels affluent chaque jour. Des médecins sont postés ici et prennent parfois la décision de déployer l'hélicoptère. Le pilote et son assistant de vol montent alors au 10eme étage avec les soignants. Une place allongée permet de transporter un patient. Chaque mois, plus d'une trentaine d'interventions sont effectuées.