VIDÉO - Au cœur des secours de l'été : une organisation bien rodée au Puy du Fou

Cet été, France Bleu Loire Océan part à la rencontre de ceux qui viennent à notre secours sur notre lieu de vacances. Série de reportages auprès de la brigade équestre, des sauveteurs en mer, ou encore de la patrouille de sécurité du Puy du fou.

France Bleu Loire Océan part à la rencontre de ceux qui viennent à notre secours sur notre lieu de vacances. Au Puy du Fou, qui peut accueillir jusqu'à 25 000 visiteurs par jour pendant la haute saison, tout un service de secours est présent au parc. Une infirmerie se trouve à l'entée du parc avec plusieurs box pour accueillir les patients, et éviter dans la plupart des cas de les envoyer aux urgences. Une organisation bien rodée.

Le Puy du Fou fonctionne comme une mini-ville

À chaque saison, une vingtaine de secouristes parcourent chaque jour le Puy du Fou, entre les rondes et les spectacles. Ils travaillent seuls, et sont toujours en lien avec le PC sécurité. Si une intervention est nécessaire, comme ce serait le cas dans une ville, ils préviennent le PC qui les oriente ensuite, par exemple vers l'infirmerie. Sur place, des médecins et infirmiers sont également présents. Une ambulance et un héliport sont également présents sur le site.