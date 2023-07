VIDEO - Au Mas en Provence à Bellegarde, des ateliers récolte et distillation de lavandin tout l'été

Le Gard produit aussi de la lavande et du lavandin. C'est l'une des spécialités de Gaël Briez à Bellegarde, entre Nîmes et Arles. Depuis 2016, il s'est lancé dans la production de plantes aromatiques sur les terres du mas familial, un Mas en Provence . Une passion qu'il fait partager aux touristes et aux locaux, tous les jeudis matins, en juillet et en août. Pendant trois heures, chacun peut découvrir les secrets de fabrication de l'huile essentielle de lavandin, de la récolte à la distillation. "Tout le monde va participer, pouvoir cueillir, faire des photos donc c'est un moment de convivialité, d'échange, de partage. C'est aussi l'occasion de découvrir la plante et les pratiques culturales, de la biotope et de l'écosystème puisqu'on a également un rucher. Une fois la récolte faite, on va partir à la distillerie et tout le monde va participer au chargement et au tassage de la lavande dans l'alambic et on va extraire la récolte tous ensemble." Tout le monde repart d'ailleurs avec ses flacons d'hydrolat de lavandin et d'huile essentielle.

ⓘ Publicité

"On comprend pourquoi l'huile essentielle coûte cher"

Equipés de gants et de serpes, les personnes qui se sont inscrites à l'atelier se rendent sur un des champs de Gaël, tout proche et récoltent la lavande grâce à ces conseils." Ca parait facile, mais c'est technique. C'est compliqué de ramasser de la lavande témoigne Dominique, venu en voisin de Vézenobres. Je comprends pourquoi c'est cher." Ursula est suisse. Elle vit à Nîmes depuis 22 ans." On voit les champs de lavande, bien taillés, mais je m'étais jamais imaginée comment il fallait faire." Après la récolte, tout le monde participe à la distillerie des plantes jusqu'au moment où l'hydrolat de lavandin se met à couler de l'alambic et où on récupère l'huile essentielle. " Moi, je l'utilise comme somnifère confie Véronique. C'est aussi un antiseptique. Ca rappelle aussi les vacances à la campagne avec les grands-parents. C'est un petit peu la madeleine de Proust, c'est génial !" Parmi les visiteurs, de nombreux étrangers. Pour les accueillir, Sylvain Garcia, l'un des guides conférenciers. "On a beaucoup d'Anglais, d'Américains et d'Allemands qui sont fans de lavande. Il y a aussi des Chinois. Il y a toujours ce rêve d'être dans le Sud de la France et de voir ces champs de lavande. Nous, on n'a pas que de la lavande, mais c'est toujours elle qui attire le plus de monde." Toutes les huiles essentielles et les produits cosmétiques fabriqués au Mas en Provence sont vendus sur place.

loading

Le lavandin coupé © Radio France - Sylvie Duchesne

Il faut tasser le lavandin dans le "vase" avant la distillation © Radio France - Sylvie Duchesne

C'est dans ce récipient qu'est récupérée l'huile essentielle © Radio France - Sylvie Duchesne