Auxerre est la capitale du roller derby junior le temps d'un week-end

Auxerre, France

Avez-vous déjà entendu parler du roller derby ? Si ce n'est pas le cas, rendez-vous à Auxerre ce week-end. Un grand rassemblement de roller derby junior est organisé au complexe Serge-Mésones, avenue de la Résistance à Auxerre. L'événement est ouvert au public ce dimanche 24 févier entre 9h et 16h.

Un tournois sera organisé entre les différentes équipes de jeunes venues de toute la France. Ils ont entre 4 et 16 ans et ils ont fait le voyage depuis Calais, Toulouse et de toute la France pour participer à des ateliers et des formations avec des joueuses de l'équipe de France de roller derby qui ont fait spécialement le déplacement à Auxerre pour l'occasion.

Un sport en mal de reconnaissance

"Ils faut faire connaître ce sport au plus grand nombre. C'est un sport militant qui met à l'honneur les femmes et le féminisme mais trop peu de jeunes savent le pratiquer. Il faut faire tomber les stéréotypes qui existent sur ce sport", explique Missy Hammer, joueuse de l'équipe de France de roller derby et membre de la commission roller derby junior. Les joueuses de l'équipe d'Auxerre chapeautent également le rassemblement.

Missy Hammer, joueuse dans l'équipe de France, est venue entraîner les dizaines de jeunes qui participent à l'événement © Radio France - Manon Derdevet

Pour les enfants et les adolescent(e)s qui participent à cet événement, c'est l'occasion de se perfectionner. Tous rêvent de jouer à leur tour en équipe de France de roller derby.