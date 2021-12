VIDÉO - Avec ses furets, Alexandre dératise à grande vitesse pour la Ville de Toulouse

La Ville de Toulouse fait appel aux furets d'un éleveur du Gers pour chasser les rats qui infestent le quartier d’Empalot. En une heure ce mercredi, 50 rats ont été sortis des galeries souterraines. Une méthode rapide, efficace et écologique pour venir à bout des rats qui colonisent le centre-ville.

Avec ses furettes Mûre et Nuit, Alexandre Raynal a sorti 50 rats en une heure des galeries souterraines dans le quartier toulousain d'Empalot

Toulouse cherche tous les moyens de se débarrasser des rats qui prolifèrent dans de nombreux quartiers de la ville. Pour éviter les raticides utilisés dans la plupart des campagnes de dératisation, elle fait appel aux furets.

Après une première expérimentation sur le canal de Brienne, deux furets lâchés dans les galeries souterraines ont sorti une cinquantaine de rats en l’espace d’une heure ce mercredi 1er décembre dans le quartier Empalot, où les habitants se plaignent de leur prolifération.

Cette méthode ancestrale, déjà utilisée sur les bateaux dès le XVe siècle, s’avère radicale pour chasser les rats sur les zones en extérieur, sans recours aux produits chimiques. L’odeur persistante des furets retarde le retour des rats.

Le rat a une peur bleue du furet

"Le furet est connu pour faire peur aux rats" explique Alexandre Reynal. La ville de Toulouse a fait appel à ce jeune éleveur de 25 ans qui s’est passionné pour les furets dans sa ferme de Saint-Antoine dans le Gers, le "Domaine d'Alexandre"

Mûre et Nuit, les deux furets femelles sont lâchées dans les galeries souterraines sur cette parcelle herbeuse de 50 mètres carré sur la place André Daste, dans le quartier Empalot où les rats pullulent. Le résultat ne se fait pas attendre. Au bout d’un quart d’heure, une dizaine de rats sont déjà sortis, puis capturés par les employés municipaux dans des filets et enfermés dans une boite.

Ils sortent de partout !

"Les rats sortent de partout, c’est spectaculaire » se réjouit Brice, technicien au service "animal dans la ville". "Habituellement, une dératisation par traitement nous prend avec la législation en cours de cinq à trente-cinq jours. Là en 45 minutes, trente rats sont déjà capturés. C’est hyper efficace. Écologiquement, on ne pollue pas l’espace."

"Cette partie du quartier est dératisée. L’expérience est concluante, elle sera renouvelée dans d’autres quartiers. Mais pour être efficace, elle doit cibler des zones riches en biodiversité. Le rat a besoin de trois éléments : un endroit pour dormir, de la nourriture, de l’eau. Il creuse ces galeries pour s’y héberger, après s’être nourri dans les containers d’ordures ménagères."

Euthanasiés au gaz carbonique

Au bout d’une heure, les furets d’Alexandre ont sorti une cinquantaine de rats de leurs galeries. Les rongeurs sont ensuite endormis, puis euthanasiés au gaz carbonique.

Alexandre récupère les rats chassés des galeries par ses furets, 50 en une heure © Radio France - Olivier Lebrun

"Le furet est un carnivore pur, c’est un long apprentissage pour qu’il ne mange pas le rat. Je les nourris et je les habitue à ma voix pour qu’ils sortent les rats des galeries et les remontent à la surface" explique Alexandre Raynal, qui est déjà sollicité par la Ville de Paris.

Ses furets son également utilisés pour traquer les lapins dans les hangars d’Airbus. Tisséo a fait appel à lui pour sortir les lapins qui se cachent sous les rails du métro au garage de Basso Cambo.

Les ras se nourrissent des poubelles laissées dans la rue

Dans de nombreux quartiers de Toulouse, la prolifération des rats devient un fléau."J’ai peur de sortir le soir", témoigne cette habitante du quartier Empalot. "Vous avez des rats qui vous passent entre les jambes. Des voisins ont eu leur voiture abimée." À quoi est due cette prolifération ? "Les gens jettent des poubelles de leurs balcons, laissent les sacs de nourriture dans la rue."

Françoise Ampoulange, la conseillère municipale déléguée à l’animal dans la ville, ne nie pas ce problème de prolifération des rats. "Ils sont plus localisés dans des endroits où nous trouvons de la nourriture au sol. Sur les places où les gens déjeunent, et laissent leurs restes de sandwich sur les bancs ou par terre. Egalement dans les quartiers où les gens lancent des bouts de pain aux pigeons, et là vous trouverez davantage de rats, parce que la nourriture attire les pigeons, mais également les rats."

La Ville de Toulouse a lancé un grand plan pour chasser les nuisible avec des méthodes naturelles. "La dératisation par furet n’est qu’un volet, nous sommes en train d’étudier les vols d’étourneaux, nous avons un fauconnier qui va intervenir quand nous avons les grands rassemblements d’étourneaux, pour éviter les tirs d’effarouchement. Nous étudions aussi la pause de nids à hirondelles pour lutter contre les moustiques", précise Françoise Ampoulange.

La dératisation au furet est efficace en extérieur, comme ici dans le quartier Empalot à Toulouse © Radio France - Olivier Lebrun

Si les furets ont démontré leur efficacité pour chasser les rats de leurs galeries en extérieur, les raticides continueront à être utilisés dans les endroits clos. "L’avantage du furet, c’est qu’il sort des galeries tous les rats qui sont ensuite euthanasiés avec du gaz carbonique, une méthode douce, alors que les raticides les font mourir dans d’atroces souffrances au bout de plusieurs jours, et on ne retrouve pas toujours les cadavres des rats empoisonnés."

Cette technique du furet pour dératiser n’est pas inédite : la Ville de la Rochelle l’a déjà utilisée en avril dernier. Ils ne sont que cinq en France à utiliser cette méthode du furet pour une dératisation écologique.