Annecy, France

Son laboratoire regorge de personnages chocolatés. Des poules, des lapins, des cloches pour le côté traditionnel mais Bruno Meyer a aussi confectionné des Yoshi et des Calimero. "A Pâques on s’amuse, c’est un peu ma récréation", raconte le chocolatier artisan d’Annecy. Mais avec ses 33 années d’expérience, il sait aussi qu’il n’a pas le droit de se tromper. "Pâques représente 33% de mon chiffre d’affaire." Depuis plus de dix semaines, il travaille avec son équipe sur ses personnages. "On a utilisé plusieurs tonnes de chocolat."