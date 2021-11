VIDEO - Avoir un pompier volontaire dans leurs rangs, "un plus" pour les entreprises de la Drôme

La Drôme manque de pompiers volontaires disponibles en journée, en semaine ! Pourtant les entreprises ont tout à gagner à compter dans leurs rangs ces salariés qui donnent du temps à la collectivité. Entretien avec le patron des pompiers de la Drôme, le contrôleur général Didier Amadéi :

Vous organisez ce soir une rencontre à Mercurol dans le nord Drôme pour mettre en valeur les employeurs qui libèrent du temps pour leurs salariés pompiers volontaires. C'est si compliqué de trouver des entreprises qui sont prêtes à faire l'effort ?

Je pense que beaucoup d'entreprises ne sont peut-être même pas conscientes que le dispositif existe. Donc, le but de la réunion de ce soir, c'est déjà de dire merci à celles qui ont mis en œuvre le dispositif. Et il y en a quand même un certain nombre sur notre département. Un peu plus de 130, aussi bien dans le domaine public que dans la vie économique privée. Et à travers cette mise à l'honneur pouvoir effectivement démultiplier le nombre d'entreprises et de collectivités locales qui accepteraient de libérer leurs salariés en journée, la semaine.

130 employeurs, ça représente combien de pompiers volontaires ?

Un peu plus 390 sont conventionnés sur les 2.600 (volontaires ndlr) dont on dispose aujourd'hui au niveau du corps départemental de la Drôme.

La question du volontariat et des employeurs n'est pas nouvelle. Pourtant des chefs d'entreprise ne sont toujours pas conscients que ce dispositif existe ?

Oui, c'est possible dans la mesure où, au niveau national, des dispositions législatives ont été prises il y a quelques années de ça. Et pour autant, cela reste à l'initiative de chaque service départemental d'incendie et de secours de le mettre en œuvre et de monter ce partenariat qui doit être un partenariat "gagnant-gagnant". Moi, j'ai bien conscience qu'un employeur aujourd'hui a aussi ses propres difficultés à libérer un salarié sur du temps de travail. C'est peut être pas très facile, donc, de ce fait, on est dans une logique de pouvoir les rencontrer plus souvent pour leur exposer le dispositif et savoir s'ils sont intéressés ou pas pour le mettre en œuvre.

Les chefs d'entreprise ont quoi y gagner ?

Avoir quelqu'un dans ses équipes qui, au moment où un accident arrive ou un incendie survient, sera dans une logique et une capacité de faire les premiers gestes qui éviteront que le sinistre ou que l'accident prenne un effet plus dramatique, c'est quand même un plus pour un employeur.

Il y a un dédommagement ou pas ?

Soit l'employeur maintient le salaire et en contrepartie, il perçoit l'indemnisation que nous versons au sapeur pompier volontaire. Soit il ne maintient pas le salaire et à ce moment-là, c'est le sapeur pompier volontaire qui lui même bénéficie des indemnisations.

Vous avez besoin de volontaires en journée et en semaine, ça veut dire que vous n'avez aucun problème le week-end et le soir ?

Par chance, la plupart de nos sapeurs pompiers travaillent en journée. Le soir, ils sont à leur domicile. Il y a des occupations privées, mais ils sont nettement plus disponibles le week-end. Et effectivement davantage en soirée qu'en journée semaine où ils sont sur une activité professionnelle.

Il y a des zones géographiques où vous avez plus de mal à recruter ou pas ?

Alors non. De par les plans qu'on a mis en place en Drôme depuis 2015, ces plans de promotion et de développement du volontariat ont porté leurs fruits puisqu'on a réussi à augmenter nos effectifs de plus de 10 % sur trois ans. On continue effectivement à faire ces politiques de promotion au niveau local. On ne peut pas dire que la Drôme manque de sapeurs pompiers en termes d'effectifs volontaires. On est même sur une progression ces dernières années.

Aucun problème, y compris dans l'arrière-pays ?

Un peu plus de difficultés puisque moins de population, donc automatiquement nécessité d'être davantage du sur-mesure. D'où les campagnes de promotion et de développement du volontariat qu'on va mettre en place dans le deuxième plan qui a commencé cette année, où on va aller au plus près des territoires. Bien entendu, rencontrer les chefs de centre qui sont pour certains en difficulté en journée semaine et rencontrer les employeurs pour leur permettre de voir quel est le partenariat "gagnant-gagnant" qui peut se mettre en place.

Les employeurs intéressés par une convention de partenariat peuvent adresser un mail à l'adresse suivante : convention-employeur@sdis26.fr.