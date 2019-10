VIDÉO - Benoît Paire perd ses nerfs au tournoi de tennis de Shanghaï

Département Vaucluse, France

Au bout du rouleau, Benoît Paire perd le match et ses nerfs au deuxième tour du tournoi de tennis de Shangaï, face au Géorgien Basilashvili : "J'ai envie de rentrer chez moi, libérez-moi ! J’en peux plus d’être ici, j’en peux plus !", tout ça en hurlant, sur le court, après un point perdu.

Une fois éliminé, il a ensuite expliqué qu'il était épuisé, ne dormait plus. Le joueur de tennis fait une croix sur le tournoi d'Anvers, pour se concentrer sur ceux de Bâle et de Paris-Bercy.