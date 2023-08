VIDÉO - Bientôt une réouverture des Gorges de la Fou ?

C'est l'un des bijoux du Vallespir. Les Gorges de la Fou , site remarquable et protégé, ont dû fermer en urgence en 2018 suite à un éboulement. Depuis, la végétation a repris ses droits. Les services de la communauté de communes du Haut-Vallespir l'ont constaté fin juillet, lors de la dernière visite sur les lieux. "La passerelle n'est pas du tout endommagée, se réjouit Claude Ferrer, le président. Quelques cailloux sont tombés, il faudrait nettoyer. Mais tout est nickel." Claude Ferrer se bat pour une réouverture des gorges, qui attiraient plus de 80.000 visiteurs chaque année.

Alors, y a-t-il un espoir ? Une réunion est prévue ce jeudi avec les services de la communauté de communes, du département des Pyrénées-Orientales, de la préfecture et du comité massif. Il s'agira d'établir un cahier des charges pour convoquer un bureau d'études. Ce dernier décidera ensuite si le site peut rouvrir ou non.

Vers une visite en réalité virtuelle ?

La priorité des autorités est d'assurer la sécurité des visiteurs. "Nous travaillons sur une possible réouverture des 600 premiers mètres, les plus beaux et les plus étroits, explique Claude Ferrer. Et pour la suite de la visite, nous réfléchissons à poursuivre avec des casques de réalité virtuelle."

La communauté de communes du Haut-Vallespir espère rouvrir les Gorges de la Fou d'ici trois ans.

