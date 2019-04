VIDÉO - Bretagne : plus de 130.000 projets d'embauches cette année

Les entreprises bretonnes sont confiantes. En 2019, malgré une baisse attendue de la croissance, elles prévoient de recruter plus que l'an passé. C'est ce qui ressort de l'enquête annuelle sur les "besoins en main-d’œuvre" publiée par Pôle Emploi Bretagne ce vendredi 12 avril.

Les besoins ont augmenté de plus de 9% par rapport à l'an dernier. Les services de Pôle Emploi ont enregistré plus de 131.000 intentions d'embauches pour 2019, soit 11.000 projets de plus qu'en 2018. "Il s'agit de recrutements qui ne sont pas des remplacements mais de nouvelles embauches car il y a des activités qui augmentent, des carnets de commande qui se remplissent. Nous sommes mêmes au-dessus des prévisions nationales," explique Frédéric Sévignon, directeur régional de Pôle Emploi.

Plus de 60% des embauches dans les petites et moyennes entreprises

Parmi les secteurs qui comptent le plus recruter il y a les services aux entreprises (chauffeurs, agents d'entretiens de locaux), les services aux particuliers et l'industrie agroalimentaire et manufacturière. 65% des intentions d'embauche proviennent d'établissements de moins de 50 salariés. Ces entreprises se situent essentiellement dans les métropoles de Rennes et Brest. "Les embauches ont aussi lieu sur le littoral. Le centre-Bretagne est un peu plus en retrait," précise Frédéric Sévignon.

Pôle Emploi doit aussi travailler avec les demandeurs d'emploi afin de faire correspondre leurs envies et leurs compétences avec les besoins des entreprises. Aujourd'hui, des secteurs ne parviennent pas à trouver de candidats pour leurs offres d'emploi. Le secteur de la restauration a par exemple du mal à recruter en raison des horaires contraignants.