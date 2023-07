VIDEO - "C'est comme notre pistolet", des gendarmes maîtres-chiens font une démonstration en Dordogne

Tenu par une laisse, O 'Brian fait son entrée sous les applaudissements. Le malinois doit intervenir. Un homme menace les gendarmes avec une tronçonneuse. L'agent lâche la laisse. O'Brian aboie, saute et mord l'agresseur. Sa mission est réussie. Comme lui, quatre chiens sont réunis ce mardi 25 juillet à Salignac-Eyvigues, en Dordogne, pour une démonstration. Il a été formé par le seul centre spécialisé en France, basé à Gramat, dans le Lot.

Il s'agit bien sûr d'un exercice. L'agresseur s'appelle Sébastien et est gendarme adjoint spécialisé dans l'aide aux dresseurs canins. Un costume de vingt kilos le protège des morsures. Celui qui sert de cobaye presque tous les jours assure : "J'aime beaucoup le mordant, on voit vraiment le courage et la bravoure du chien". Même s'il lui arrive de repartir avec des hématomes, il défend l'intérêt de ces formations : "Notre chien, c'est comme notre pistolet, il faut qu'il soit efficace dès qu'on en a besoin".

"Ils sont prêts à mourir pour nous"

Neutralisation d'un agresseur, recherche de personnes disparues, recherche de stupéfiants ou intervention face à un véhicule, chaque chien a sa spécialité. O'Brian, 4 ans et demi, a terminé sa formation. Il a été deux ans en Martinique avec son maître David. Le gendarme raconte : "Dès la première semaine, on a été recherchée une vieille dame qui s'est perdue et qui avait alzheimer, il lui a peut être sauvé la vie".

Pour les stimuler, la récompense est toujours un jouet, et non une friandise. "Pour eux c'est un jeu, on se sert de cette appétence pour nous défendre, ils sont prêts à mourir pour nous", dit celui qui est toujours impressionné par leur potentiel.

Face au spectacle, le public réagit par des applaudissements, des cris de frayeurs et des rires. Françoise, en vacance en Dordogne est impressionnée par "l'obéissance des chiens et leur sociabilité une fois qu'ils ne sont plus dans l'exercice, c'est fabuleux". Après la représentation, les malinois ne rechignent pas à jouer à la balle avec les curieux venus s'en approcher.

Un métier-passion

Ronan, 9 ans, est aussi impressionné. Le petit garçon réagit : "j'adore les chiens agités, ceux qui arrêtent les méchants". Isabelle, elle a même participé en tant que cobaye. Elle avait un sachet de drogue dans la poche : "le chien s'est arrêté devant moi, il a marqué un temps, c'est époustouflant !". Les malinois ont été recruté pour leur sociabilité et leur côté joueur. Ils ont une formation de 10 à 24 mois avant de partir en opération.

300 personnes ont assisté à la démonstration selon l'organisation © Radio France - Gabin Grulet

Chaque chien a son maître, il habite même dans la famille. Un autre Sébastien, maître chien, confie : "c'est un métier-passion, une fusion inexplicable avec notre chien". Au total, 300 personnes sont venus voir la démonstration selon l'association "Salignac Eyvigues événementiel". Les organisateurs prévoient pour l'année prochaine un spectacle de vachettes !