VIDÉO - "C'est incroyable qu'il n'y ait rien au nom de Bernard" à Marseille, s'indigne Dominique Tapie

Soudés pendant cinquante-deux ans, Dominique et Bernard Tapie ont tout connu : la gloire et l’opprobre, le luxe et la ruine, les retours en grâce et les défaites. C'est ainsi que les éditions de l'Observatoire présentent le livre de Dominique Tapie, "Bernard, la fureur de vivre".

Alors que la femme de l'ancien patron de l'OM vient dédicacer son livre à 17h30 à Marseille ce vendredi 31 mars, dans la Librairie Prado-Paradis , elle était l'invitée de France Bleu Provence. Elle revient sur la passion de son mari pour Marseille, l'absence de statue en son hommage dans la ville, mais aussi l'histoire de Valenciennes qui l'a conduit en prison.

Une histoire d'amour avec Marseille, jusqu'à vouloir y être enterré

Beaucoup de Marseillais ont longtemps cru que Bernard Tapie serait maire de Marseille : "Peut-être qu'il aurait pu l'être, confie sur France Bleu Provence Dominique Tapie, mais ce n'est pas lui qui a eu l'idée, ce sont les journalistes." Si Marseille était la ville préférée de l'homme d'affaires, alors qu'elle se considère elle comme "profondément parisienne", c'est évidemment grâce à cette histoire d'amour avec le club de foot et "le club de foot, c'est le cœur de Marseille". Dominique Tapie découvrira même après sa mort que son mari aurait aimé être enterré à Marseille.

Entre étonnement et attente, Dominique Tapie revient également sur l'absence de statue en hommage à son mari à Marseille. "Mon fils s'en occupe, confie-t-elle, il a monté un fond pour qu'il y ait trois ou quatre joueurs, une statue de Bernard et celle de la coupe, bien sûr." Un projet qui viendrait combler un grand manque selon elle : "Je trouve même incroyable qu'il n'y ait pas de tribune ou quelque chose à son nom. Franchement ! On est quand même les seuls à avoir la Coupe d'Europe en France !"

Au stade, un chapelet dans les mains

Elle se remémore d'ailleurs les hommages que le Vélodrome a rendus à Bernard Tapie, surnommé le boss de l'OM. "Il ne s'est jamais lassé de cette ferveur des supporters, car ça vous porte. Il me disait toujours 'Tu vois au stade, il y a de tout, des grands, des petits, des blacks, des beurs, et ils sont tous unis dans la ferveur de l'OM". Elle-même, pas vraiment adepte de football à l'origine, Dominique Tapie confie s'être rapidement prise au jeu : "Je n'étais pas une fan, mais je le suis devenue", à tel point qu'elle avoue être longtemps venue au stade avec son chapelet.

Comment parler de Bernard Tapie, dans son livre, sans revenir sur le rôle que la politique a joué dans sa vie ? "Je n'en veux pas à la politique, mais aux hommes qui la pervertissent. Ils l'ont complétement abîmé", confie Dominique Tapie à propos de son mari. "Je suis persuadée que dans toutes ses affaires judiciaires, tout a été politisé et la justice n'a pas été impartiale."

Un coup de téléphone douteux juste avant le match de Valenciennes

Concernant l'affaire de Valenciennes, le plus gros scandale de corruption du football français qui l'a guidé en prison, elle évoque une scène troublante dans son livre. Le 20 mai 1993, l'Olympique de Marseille s'imposait 1 à 0 à Valenciennes en première division. Bernard Tapie a-t-il pu acheter le match ? "En tout cas, on l'a entendu, avec Laurent (le fils de Bernard Tapie) parler avec quelqu'un (au téléphone) et dire 'Il ne faut absolument pas que mes joueurs soient blessés, dis à Valencienne qu'il faut absolument les sauvegarder'."

Mais, si l’ancien patron de l’OM épinglé pour ce match arrangé, a été condamné en 1995 à de la prison ferme dans cette affaire VA-OM, Dominique Tapie assure n'avoir "jamais su". Elle admet qu'il existe "une part d'ombre, mais il n'a jamais voulu en parler".

La mort de Bernard Tapie fait écho évidemment aux dettes laissées à sa femme. "649 millions d'euros, dit-elle en souriant. Avec une somme comme ça, ça devient risible." En effet, elle était liée aux dettes de son mari, l'ayant découvert "il y a 20 ans", lors d'une première mise en liquidation : "Il m'avait mis pour une part dans son groupe, et là, il ne pouvait imaginer qu'on allait comptabiliser des intérêts faramineux." Car cette somme de 649 millions ne correspond pas à la dette, déjà remboursée, mais aux intérêts de la dette.