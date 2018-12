VIDÉO - C'est presque le réveillon ! Pour patienter, le père noël s'installe à Nîmes jusqu'au 24 décembre

Vos enfants trépignent d'impatience ? La maison du père noël est ouverte de 15 h à 19 h ce dimanche 23 décembre et ce lundi de 14 h à 17 h sur le parvis de l’Eglise Saint-Baudile. Une animation de la ville de Nîmes, qui a de quoi faire plaisir aux petits, autant qu'aux grands.

Nîmes, France

Vous rêvez de voir le père noël ? Et bien il a choisi de poser son chalet trois jours à Nîmes avant de repartir distribuer ses cadeaux et se reposer. C'est encore de 15 h à 19 h ce dimanche 23 décembre et jusqu'à lundi de 14 h à 17 h.

L'animation est organisée par la ville de Nîmes. Vous pouvez prendre une photo avec ce célèbre monsieur dodu et barbu, puis repartir gratuitement avec.

VIDEO - inauguration ce samedi : la parade des lutins

🤶 🎄 La #magiedenoel fait sa grande entrée à @nimes à la maison du #pèrenoël. Photo gratuite ! Ouverte de 15h à 19h ces samedi et dimanche, de 14h à 18h ce lundi sur le parvis de l’Eglise Saint-Baudile. La fête des #enfantspic.twitter.com/9HfaGTiKRG — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 22, 2018

Je trouve que c'est magique ! Autant je peux avoir pas trop le moral... Mais, j'aime bien cette période de noël, parce que c'est quand même magique - visiteuse

"Tout le monde est heureux, il est partout, c'est l'esprit noël" : paroles de visiteurs au royaume de noël nîmois Copier

Papa noël vous attend

Je suis le Père Noël ! Je fais des photos avec tous les enfants. Je reçois la liste des cadeaux et après je vais les distribuer. J'ai l'habitude ! Ils sont heureux, je le vois dans leurs yeux - Père Noël

Le père-noël vous attend pour une petite photo et une petite papillote © Radio France - Sophie Allemand

Je suis monté dans le traîneau. J'ai mis dans la boîte que je voulais des toupies et un maillot de foot de l'équipe de France - Samuel, 8 ans

Chloé et Paula sont venues fêter noël à Nîmes © Radio France - Sophie Allemand

Une parade de noël aura également lieu le 24 décembre à la Maison Carrée à Nîmes, après celle du 16. Allez, joyeux noël à tous !