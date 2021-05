VIDEO : C'est sur l'île d'Aix en Charente-Maritime que Napoléon a passé ses derniers jours en France

On célèbre ce mercredi le bicentenaire de la mort de Napoléon. C'était le 5 mai 1821 à Sainte Hélène. Et juste avant son exil, l'empereur est passé par la Charente-Maritime. Il venait de perdre la bataille de Waterloo. C'est sur l'ile d'Aix qu'il trouva refuge pendant quelques jours avec tout son état major particulier, près de 50 personnes, dans la maison du gouverneur de l'ile d'Aix, transformée aujourd'hui en musée.

C'est une maison de pierre qui se fond parfaitement dans l'archiecture aixoise et pourtant dans ses murs un pan entier de l'Histoire de France est conservé. "Il y a des choses très précieuses, de l'orfèvrerie qui a appartenu à l'Empereur, des objets tout à fait personnels comme une tabatière, des gants, etc." décrit Pierre Privat d'un oeil aiguisé. Aixois de génération en génération depuis plusieurs siècles, les ayeux de Pierre Privat, aujourd'hui conseiller municipal, ont vécu le passage de Napoléon sur l'île.

Jusqu'aux moindres détails, tout y est pensé à la mémoire de l'Empeur, comme les nombreuses horloges indiquant 17h49, heure du décès de Napoléon le 5 mai 1821.

Comme Pierre Privat, certains aixois ont gardé en héritage des objets du temps de Napoléon : "J'ai chez moi des souvenirs, par exemple des plats décorés de l'Impératrice et de l'Empereur. C'est rangé sur une étagère, on ne s'en sert pas parce qu'on risque de les casser."

Un emplacement stratégique pour observer l'ennemi

A l'étage du musée, la chambre de l'Empereur : une table, trois chaises et un tout petit lit une place. "On voit bien qu'il n'était pas très grand parce que le général De Gaulle n'aurait pas pu loger sur ce lit !"

Cette maison était aussi un emplacement stratégique pour Napoléon : "Quand il se levait et qu'il ouvrait ses volets, il voyait la rade de l'île d'Aix. Et donc imanquablement avec sa longue vue, à partir d'ici, il pouvait compter les bateaux. Et c'est là qu'il a du se dire, ça y est, je suis fait comme un rat et je n'ai plus qu'à me rendre."

Se rendre, c'est finalement le choix que fit Napoléon le 14 juillet 1805. La légende raconte qu'une fois a bord du navire, il bénît le sol de l'ile d'Aix d'une poignée d'eau de mer.