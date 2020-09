VIDEO -" Ça va encore être une année particulière", Philippe Gallé, président du district de football 37

Le foot fait sa rentrée ce samedi en Indre-et-Loire sur le terrain de Cormery. Un événement ouvert à tous et organisé par la fédération et la ligue de foot amateur. Ce dimanche, il y a aussi Sport'ouvertes à Tours. De quoi booster les inscriptions en club. Inscriptions en baisse à cause du Covid-19.

Pour nous en parler, Philippe Gallé, le président du district de football d'Indre-et-Loire était l'invité ce vendredi de France Bleu Touraine :

"Le football, c'est 20 000 licenciés en Indre-et-Loire. Donc face au Covid, on ne peut pas être serein. Aujourd'hui peu de clubs ont enregistré des cas avérés de contamination. Mais tous les clubs sont concernés et doivent être vigilants vis-à-vis de leurs joueurs, de leurs encadrants, de leurs parents accompagnateurs également.

Chez nous, tout repose essentiellement sur des bénévoles. Ce ne sont pas des professionnels, donc les protocoles sanitaires doivent être les plus lisibles possibles et faciles à mettre en oeuvre. _Dans certaines communes, les vestiaires ne sont pas accessibles_. Il faut qu'on s'adapte.

Après ces cinq à six mois sans football, on a besoin, les enfants et les jeunes ont besoin de jouer à nouveau au foot. Et c'est à nous de rassurer les parents, les enfants. Chez nous en Touraine, les gestes barrières sont respectés, le port du masque est respecté au bord du terrain. Même si aujourd'hui les inscriptions sont en baisse dans nos clubs d'Indre-et-Loire".