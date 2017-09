VIDEO : Canon s'agrandit et recrute 50 personnes au Mans

Canon s'est installé au Mans en 2013 dans les anciens locaux de Philips près de l'aérodrome. Aujourd'hui, l'entreprise connait une croissance à deux chiffres, recrute et s'agrandit.

Christophe Choef, le responsable de Canon Business Services au Mans est un patron heureux. Le site sarthois connait une croissance depuis son arrivée en Sarthe. Il est obligé de s'agrandir et de recruter une cinquantaine de personnes d'ici la fin de l'année pour faire face à la demande de ses clients qui sont les plus grandes banques et mutuelles de France.

Pas d'appareil photo, mais de la dématérialisation de données

Canon est bien connu pour les appareils photos, les imprimantes, mais le site du Mans travaille sur un autre branche. " On dématérialise des papiers que nous envoie nos différents clients" souligne Christophe Choef, le responsable de Canon Business Services au Mans. "Nos clients, les mutuelles par exemple, vont nous envoyer des feuilles de soin, on va numériser cette feuille, on va traiter les données de cette feuille papier pour faire le remboursement à la personne. On a douze clients, les plus grandes mutuelles et banques françaises. On traite environ 40.000 documents et 15.000 factures par jour. Ces documents sont très secrets et confidentiels et lorsque l'on va numériser le document, deux à trois minutes plus tard, ces images sont envoyés dans un data Center et nous n'avons plus de donnée sur le site du Mans".

Des CDD transformés en CDI et quelques embauches

"Actuellement, l'effectif est de 170 personnes" poursuit Christophe Choef, le responsable de Canon Business Services au Mans, "et nous allons passer à 220 personnes d'ici la fin de l'année. Tout cela avec une extension au deuxième étage du site. On recrute des personnes qui savent faire de la saisie et polyvalentes. On peut faire du tri de courrier et de la saisie sur les banques et les mutuelles". Et même si 30% des recrutement, ce sera des personnes en CDD transformés en CDI, Christophe Choef, le responsable de Canon Business Services au Mans le rappelle : "il est toujours temps de postuler, on aura des nouveaux marchés d'ici la fin de l'année".

La plate-forme de traitement de données de Canon Business Service au Mans - Yann Blanchard @Canon

La signature officielle de l'agrandissement des locaux de Canon au Mans avec de gauche à droite, le responsable du site du Mans, le responsable France de Canon et le maire de la ville © Radio France - Christelle Caillot

Canon Business Services loue les locaux à Le Mans Métropole. L'agglomération avait racheté le bâtiment de Philips après la fermeture de l'usine. Ce mardi, le maire Jean-Claude Boulard, et président de Le Mans Métropole, a signé avec les deux responsables de Canon le "bail" pour que Canon puisse utiliser le deuxième étage du bâtiment.