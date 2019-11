VIDEO -" Ce black friday symbolise la surconsommation", Nicolas Mercier, Youth for Climate à Tours

Tours, France

Youth For Climate fait partie des organisations qui appellent à une nouvelle marche pour le climat ce vendredi. A Tours, elle s'élancera à 13h30 depuis la place Jean-Jaurès. Quand d'autres seront en plein shopping, eux dénonceront cette grosse opération commerciale venue tout droit des Etats-Unis : le black friday et ses grosses promotions en magasin et sur internet. Symbole d'une ultra-consommation productrice de gaspillage et terrible pour notre environnement.