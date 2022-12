VIDÉO - Ce fan de Johnny a installé deux gros portraits d'Hallyday sur son portail en Dordogne

Le portail de Roger Gomez est tout brillant, en fer forgé noir et doré, avec deux gros visages de Johnny soudés dessus. "Il faudrait venir le soir, parce qu'on a le candélabre qui illumine le portail et on dirait qu'il est sur scène, c'est impeccable. Et quand il pleut, on dirait qu'il transpire. C'est magnifique !" Cet habitant de Cornille en Dordogne est fan de la rockstar, tellement fan qu'il y a cinq ans, à la mort de l'artiste, il a voulu afficher sa passion pour lui.

ⓘ Publicité

Des portraits de Johnny partout dans la maison

Et ce n'est pas tout, il n'y a pas que le portail. Dans la maison aussi, Johnny s'affiche dans toutes les pièces : la véranda, le bureau, le salon. Il y a les disques, les biographies, le calendrier, les affiches, et tous les bibelots entreposés dans une petite vitrine. "Les voitures s'arrêtent pour regarder. L'autre jour deux jeunes ont pris des photos. Je les ai fait rentrer dans la véranda, on a bu le café, on a parlé", sourit l'ancien cheminot, aujourd'hui à la retraite.

Roger écoute Johnny dans la voiture, l'été, il met la musique à fond dans le jardin. "Tout le monde en profite, parce que je chante avec lui autour de la maison. Pour moi il est encore là."

"Immortel"

Ce lundi, cela fait déjà cinq ans que Johnny est parti. Roger a pleuré un peu après sa mort, mais pour lui Johnny est "immortel". "Je roule avec Hallyday, je l'écoute très très souvent. Si je veux me faire plaisir, si j'ai un coup de Trafalgar, crac, je mets un petit morceau de Johnny. Et dès qu'il y a une émission à la télé, on le regarde. C'est une personne qui fait partie de ma famille", sourit Roger.

loading