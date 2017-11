VIDEO - Centenaire de la Grande Guerre : suivez en direct l'inauguration de l'historial du Hartmannswillerkopf

Suivez en direct ce vendredi après-midi la visite du président français Emmanuel Macron et de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier au Hartmannswillerkopf. Sur ce site emblématique du front des Vosges pendant la guerre 14-18, ils inaugurent le musée ouvert en août 2017.

A la veille du 99e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, c'est une cérémonie résolument franco-allemande qui se tient ce vendredi en Alsace, au Hartmannswillerkopf, l'un des quatre sites nationaux de commémoration de 14-18. Le président français Emmanuel Macron et son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, viennent inaugurer l'historial ouvert en 2017. Ce musée, dont la première pierre avait déjà été posée en 2017 par deux chefs d'Etat, François Hollande et Joachim Gauck, retrace une bataille qui a fait 25.000 pertes dans les deux camps.

La cérémonie en direct vidéo

La cérémonie doit commencer vers 14h20 : les deux présidents ont pris un peu de retard. Elle est entièrement retransmise par France 3 Grand Est :

Le film de l'après-midi

Le public, trié sur le volet, commence à s'installer autour du monument national.

Le monument national du Hartmannswillerkopf. © Radio France - Patrick Genthon

Le programme de la visite

Les présidents français et allemand arrivent à 14h. Ils commencent par visiter la crypte dans laquelle sont ensevelis les restes de milliers de victimes de la bataille. Ils déposent ensuite une gerbe sur le monument national qui domine la nécropole. Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier rencontrent des élèves des lycées Amélie Zurcher de Wittelsheim, Lambert de Mulhouse, Théodore Deck de Guebwiller et du lycée franco-allemand de Fribourg.

Les deux présidents doivent marcher jusqu'à la croix de 20 m installée près du sommet du Hartmannswillerkopf, avant de visiter l'historial et de prononcer un discours à 16h.

Un moment fort doit être l'inauguration d'une oeuvre d'art, La Pièta for World War 1, une tapisserie conçue par un artiste allemand, Thomas Bayrle, et réalisée à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson dans la Creuse :