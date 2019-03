VIDEO - "Ces fausses rumeurs profitent d'un contexte de défiance envers les médias", Jérémie Nicey, fac de Tours

Jérémie Nicey est maître de conférences à l'Université de Tours. Spécialiste de la vérification de l'information sur le web. Il nous explique pourquoi les réseaux sociaux favorisent la diffusion des fausses rumeurs. Comme on le voit avec la communauté Rom accusée à tort d'enlever des enfants.

Indre-et-Loire, France

"Les fausses rumeurs ont toujours existé mais aujourd'hui, _elles sont amplifiées via les réseaux sociaux. E_t puis il y a un contexte de défiance, vis à vis du pouvoir et des médias traditionnels. Sans aller jusqu'à la théorie du complot, il y a une crainte que les médias ne fassent pas leur boulot et ne transmettent pas l'information ou du moins pas assez vite. Il y a un besoin d'alerter ses proches, de se substituer aux médias au risque de partager de fausses informations."

"Les réseaux sociaux ne sont pas dangereux. Comme leur nom l'indique, ils ont un rôle de sociabilité, faire que les gens échangent entre eux. Malheureusement, il y a des dérives. Des dérives facilitées par l'absence de modération."