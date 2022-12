VIDEO - Ces habitants de l'Yonne ont des fissures sur leurs maisons à cause de la sécheresse

Les fissures sont visibles sur l'Eglise du village, sur les crépis des maisons. A Chamvres, près de Joigny, les conséquences de la sécheresse historique de cet été 2022 commencent à apparaitre. Le maire, Patrice Chassery, collecte depuis le mois de septembre les photos des dégâts sur les maisons des habitants. "J'en ai encore reçu une ce matin, assure-t-il en montrant sa pochette bien remplie. Une douzaine d'habitants ont déjà déposé un dossier." Le maire transmettra ensuite le tout à la préfecture de l'Yonne pour demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La préfecture a déjà reçu 36 demandes.

ⓘ Publicité

"Les yeux se portent toujours dessus pour voir si ça bouge"

Dans le département, les sols sont très argileux, ils sont donc fragiles et bougent très facilement. Au cœur du village, la maison de Bernard compte pas moins de cinq fissures. "Les yeux se portent toujours dessus maintenant, confie le retraité, âgé de 83 ans. Pour l'instant il n'y a pas de danger mais faut attendre, voir si ça bouge ou pas." En 37 ans, c'est la première fois qu'il voit ça sur sa maison, qui date de 1850.

Demande de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Avec sa petite retraite de 1.300 euros, Bernard ne pourra jamais financer des travaux. Il compte donc sur la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. "Ca va plutôt s'aggraver qu'autre chose, si on a encore des étés aussi chauds, ça ne va pas s'arranger", s'inquiète Bernard. Quelques rues plus loin, Sylvie et Michel ont une énorme fissure sur la façade qui donne sur la rue. "Ca ne fait que s'agrandir, elle atteint plus d'un centimètre, assure Sylvie. On s'inquiète surtout pour les passant, un bon de crépi est déjà tombé."

L'église du village est aussi touchée. L'édifice du XIVème siècle compte pas moins de trois fissures, apparues ces dernières semaines. "On n'a pas de château à Chamvres, on n'a que notre église, sourit le maire Patrice Chassery. On n'y tient beaucoup." Il espère donc obtenir la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle car la commune ne peut pas financer les travaux. La préfecture doit statuer sur tous les dossiers reçus d'ici la fin du premier semestre 2023.

Patrice Chassery, le maire de Chamvres, a vu plusieurs fissures apparaitre sur la façade de l'église. © Radio France - Lise Roos-Weil