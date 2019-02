VIDEO - Championnat de France de chiens truffiers en Charente-Maritime : à la chasse aux truffes !

Les Gonds, France

Nous avons accueilli des stars canines en Charente-Maritime ce samedi : les meilleurs chiens truffiers du pays ! Sept sans pedigree et 25 avec pedigree ont participé aux Championnats de France de cavage à Les Gonds près de Saintes. Une centaine de personnes sont venues admirer ces stars françaises de toutes races, accompagnées par leurs maîtres, leurs "conducteurs".

Le cavage, kesako ?

C'est tout un art, les plans sont corsés, le temps et l'attitude jugés.

Le mot "cavage" vient du latin cavus qui signifie "faire un trou en terre", car en cette journée de championnat, tout se passait sous une petite surface d'herbe. Chaque chien a sa truffière : un carré de cinq mètres de large et cinq mètres de long, où sont cachées six truffes. Son conducteur, c'est à dire son maître, le guide pour qu'il les trouve le plus vite possible. Il n'a pas le droit de le toucher, il peut lui parler et doit recueillir les truffes. Attention, si le chien gratte là où il a déjà gratté, il est pénalisé !

Le sachet de truffes sorties de terre après une épreuve © Radio France - Sophie Allemand

André, Valérie et Pauline : tous des passionnés

Et c'est une vraie passion, dont parle très bien André Bost, le maître de Gost : un berger allemand ancien champion de France. Cette fois il n'a pas brillé mais ce n'est pas grave, il reste toujours aussi fidèle.

"Rien que le regard, le comportement, on sait ce qu'il veut": André Bost parle de sa relation avec son chien truffier, Gost Copier

Valérie vient de Moselle avec Iwa, un berger australien qui participe pour la première fois aux championnats de France.

Valérie donne une friandise à Iwen après son passage sur la truffière numéro 8 © Radio France - Sophie Allemand

Pauline a 11 ans, elle vient de la Saintonge Romane en Charente-Maritime. Elle a ouvert la compétition avec Noisette, le chien blanc cette année, soit le premier chien qui sert d'exemple aux autres. Le rituel veut qu'on leur lance de la farine, même si cette chienne est déjà blanche comme neige. Et c'est finalement Pauline et Noisette qui ont fait le meilleur temps de la journée : 1 minute 07 pour trouver les six truffes, sans faute. Malheureusement, le chien blanc est toujours hors concours.

Pauline et Noisette, le chien blanc de ces Championnats de France 2019 à Les Gonds - Photo de son papa, Joseph Morel

Et nous avons notre star locale, c'est la chienne "Ninja", du club de Saintes qui remporte cette journée de championnats de France de cavage dans la section hors pedigree.

L'an prochain le Championnat de France de chiens truffiers sera en Lorraine. Il existe aussi le championnat de France de cavage naturel dans les bois, qui se joue en dix minutes : il faut trouver trois truffes en forêt.