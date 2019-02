VIDÉO - Chandeleur : préparer une pâte à crêpes à l'ancienne

Ah la chandeleur et ses crêpes ! Fête populaire, elle régale petits et grands. Mais comment les préparer comme autrefois ? Attention, cette recette est calorique !

La fête des chandelles est fêtée tous les ans le 2 février. Son origine est païenne avant de devenir une fête religieuse chrétienne correspondant à la Présentation du Christ au Temple. Fête populaire, elle est symbolisée par la confection de crêpes.

Mais comment préparer une bonne pâte à crêpes ? Un exemple d'une recette traditionnelle à essayer chez vous. Autant vous prévenir tout de suite, elle est loin d'être diététique.

Retrouvez les bons conseils de Madame Cestaro à la crêperie des myrtilles à Huelgoat (Finistère).

Les ingrédients

Il suffit de mettre de bonnes choses pour qu'on fasse de bonnes crêpes.

Pour 500 grammes de farine :

250 grammes de sucre

6 œufs entiers

du beurre fondu

1 pincée de sel

du lait entier suivant la consistance voulue

Madame Cestaro ne rajoute pas d'eau pour que les crêpes restent souples, se conservent longtemps et qu'elles n'aient pas la consistance du caoutchouc.

La préparation

La pâteIl faut mettre tout d'abord la farine et le sucre puis la pincée de sel. Ensuite y incorporer le beurre fondu et les 6 œufs. Remuer bien le tout et y verser peu à peu le lait entier suivant la consistance voulue.La cuissonMadame Cestaro cuit ses crêpes sur une poêle au préalablement graissée au saindoux auquel elle rajoute un jaune d’œuf.Bon appétit !