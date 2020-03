C'est le passage à l'heure d'été ce dimanche 29 mars : à 2 heures du matin il sera 3 heures. C'est une heure de sommeil en moins, mais une heure de soleil en plus le soir.

VIDÉO - Changement d'heure : ce week-end, on passe à l'heure d'été

On change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche 29 mars, pour passer à l'heure d'été. Nous perdons une heure de sommeil en pleine période de confinement à cause du Coronavirus, car à 2 heures du matin il sera 3 heures.

En règle général, les smartphones se règlent tout seul, mais pour les réveils et les montres il faudra ajouter soixante minutes. Et si la nuit est écourtée de ces précieuses minutes, on gagne en revanche une heure de soleil le soir.

Instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974, le changement d'heure est très controversé. L'Union européenne a décidé d'y mettre fin mais pas avant 2021 au mieux. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'été s'effectue le dernier dimanche de mars et le passage à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre. L'harmonisation du changement d'heure au sein de l'Union européenne date de 1998.