Vidéo "choc" de chasseurs de la Baie de Somme

A une semaine de la grande manifestation des chasseurs à Amiens pour défendre la ruralité et leur passion, une vidéo sur YouTube montre des chasseurs au gibier d'eau de la Baie de Somme menacer le naturaliste indépendant Pierre Rigaux, militant écologiste.

Le militant écologiste et défenseur de la cause animale Pierre Rigaux, connu défavorablement des chasseurs pour la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux, dit avoir été menacé par des chasseurs au gibier d'eau sur un parking de la baie de Somme au mois d'Aout. Il décrit "une ambiance de Far West" avec des personnes très menaçantes. La scène a été filmée en caméra cachée, les visages des chasseurs sont floutés. Dans cette même vidéo, diffusée sur YouTube, Pierre Rigaux montre plusieurs scènes de "chasse" en baie de Somme où l'on voit des canards appelants transportés dans des sacs de jute ou enfermés dans des petites cages la nuit pour attirer leurs congénères sauvages.

"Ca fait un siècle qu'on transporte nos appelants dans des sacs"

Contacté par France Bleu Picardie le président de la fédération des chasseurs de la Somme Yves Butel explique que "depuis un siècle les chasseurs transportent les appelants dans des sacs de jute , il pense ( sous entendu Pierre Rigaux) que l'on fait souffrir les bêtes mais c'est n'importe quoi ! Bon... les gars l'ont peut-être mal traité mais je crois qu'il ne faut lui donner aucune importance !"

Pierre Rigaux envisage de porter plainte et demande aux élus locaux de s'emparer du sujet "chasse au gibier d'eau" qu'il qualifie de "pratique archaïque".