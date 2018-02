VIDÉO - Cinquante ans après : la flamme olympique ralllumée à Grenoble

Par Alexandre Berthaud, France Bleu Isère

En apothéose, Grenoble a fêté les 50 ans de ses Jeux Olympiques de 1968, le 6 février. La journée s'est terminée par une course à pied nocturne, le "rallumage" de la flamme olympique, et un spectacle son et lumière, le tout sur l'anneau de vitesse devant plusieurs milliers de personnes.