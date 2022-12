VIDÉO -Clara Luciani appelle aux dons pour la Maison des femmes à Marseille

La martégale Clara Luciani poursuit son engagement pour la Maison des femmes Marseille Provence, dont elle est la marraine et qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. La chanteuse appelle aux dons, dans une vidéo, pour la collecte du coeur. La Maison des femmes souhaite rassembler 30.000 euros pour contribuer à faire de ses futurs locaux "un cocon chaleureux, réparateur et le plus utile possible".

Clara Luciani est engagée avec la Maison des femmes depuis le début du projet. Elle a participé à l'inauguration des locaux provisoires en janvier dernier à l'hôpital de la Conception (4e arrondissement). La chanteuse a aussi annoncé l'été dernier qu'elle reversait l'intégralité des recettes de son single Coeur à la structure.

Ces locaux de la Maison des femmes accueilleront dans quelques mois jusqu’à 50 femmes victimes de violences par jour, pour les aider à se reconstruire.

Aménager plusieurs espaces pour les femmes et leurs enfants

Avec l'argent récoltés dans cette collecte, la Maison des femmes prévoit d'aménager plusieurs espaces pour les mères et leurs enfants. Ainsi, avec 5.000 euros récoltés un espace enfants au rez-de-jardin verra le jour, où les mamans pourront faire garder leurs petits en toute sérénité pendant leurs consultations.

Avec 15.000 euros cet espace pourra être complété d'une salle de consultation de gynécologie. Si les 30.000 euros sont atteints, une salle d'échographie verra le jour.

L'association précise aussi que si la somme des 30.000 euros est dépassée, l'argent servira à contribuer au salaire d’une infirmière supplémentaire.

►Cliquez sur le lien suivant pour accéder à l a collecte