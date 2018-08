Des gendarmes qui ne verbalisent pas, mais sensibilisent au partage de la route. L'opération "cols cools", à destination des très nombreux automobilistes, cyclistes et motards qui empruntent es grands cols savoyards est renouvelée cet été en Savoie. Reportage au col du Télégraphe en Maurienne.

"C'est des malades, je suis venu ici pour me faire plaisir, c'est l'enfer". Au col du Télégraphe, à 1500m d'altitude, Philippe, sur son vélo, ne décolère pas, "les motards se croient sur une piste, ils vous coupent la route, c'est l'horreur". Un peu plus loin, Olivier, qui s'offre une halte avec sa moto sur la route des Grandes Alpes, ne porte guère davantage les cyclistes dans son cœur, "quand ils déboulent à deux de front, sur toute la largeur de la route". L'illustration de la difficile cohabitation entre cyclistes, motards et automobilistes, refrain estival récurrent sur les routes des grands cols des Pays de Savoie, qui ont parfois un petit air de périphérique parisien.

Cols cools pour un meilleur partage de la route

Pour faire passer un message d'apaisement et de partage de la route, la préfecture de Savoie renouvelle cette année l'opération "cols cool".

Vous trouverez donc ponctuellement jusqu'à la fin de l'été le stand de la sécurité routière de Savoie au sommet des grands cols savoyards. L'occasion de rappeler les règles de base : circulation des cyclistes en file indienne, et au moins 1,50m de marge de sécurité pour doubler un deux roues.