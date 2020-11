VIDÉO - Conduite sur neige et verglas : quelques conseils pour garder la maîtrise de son véhicule

L'hiver arrive en France cette semaine. Les températures baissent, et les flocons font leur retour dans l'est de la France. En cas de neige ou de verglas, il faut adapter sa conduite en roulant doucement et en souplesse. Voici quelques consignes à respecter pour éviter les dérapages incontrôlés.

Il neige, les routes sont verglacées près de chez vous ? Il vous faut adapter votre conduite, pour garder le contrôle de votre véhicule. Voici quelques consignes à respecter pour éviter toute déconvenue.

Tout d'abord, il faut avoir à l'esprit qu'une route enneigée ou verglacée, c'est une adhérence du véhicule fortement diminuée et des distances de freinage quadruplées. Il convient donc, pour rouler en toute sécurité, de limiter sa vitesse et de conduire en souplesse et sans à-coup. Il faut impérativement augmenter les distances de sécurité et anticiper les freinages. Si vous devez ralentir, faites le progressivement.

Il est conseillé de rouler en sur-régime en utilisant le frein moteur pour maintenir l’adhérence au sol. Autre conseil, si possible, évitez les arrêts complets du véhicule et redémarrer en accélérant doucement.

Six réflexes en cas de dérapage

Enfin, si malgré tout vous n'avez pu éviter le dérapage, ne paniquez pas et respectez les consignes suivantes :

Toujours regarder le point où l'on souhaite aller

Ne pas freiner

Ne pas accélérer

Ne pas donner de coup de volant brusque

Débrayer

À faible vitesse, vous devriez retrouver rapidement le contrôle de votre véhicule. Enfin, pensez, dans la mesure du possible, à repousser vos déplacements si la chaussée est trop verglacée ou trop enneigée.