VIDÉO - Confinement : Florian Thauvin souhaite un joyeux anniversaire à Odette, 96 ans

Pour ses 96 ans, Odette, a eu le plus grand bonheur de parler à son idole : l'attaquant de l'OM Florian Thauvin. Confinée comme toute monde, Odette, à l'aide des Petits Frères des Pauvres a échangé quelques minutes avec l'olympien. Et ce n'est pas la première fois !

La cerise sur la gâteau d'Odette, 96 ans, c'était sans aucun doute le coup de fil en visio de Florian Thauvin pour son anniversaire il y a quelques jours. La dame âgée qui a toute sa tête est fan de foot et a un petit penchant pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Il lui a donc souhaité un joyeux anniversaire en vidéo en direct. C'est grâce à l' Association les Petits Frères des Pauvres que l'échange a pu avoir lieu et ce n'est pas la première fois que tous les deux se parlent et se voient.

Lutter contre l'isolement des personnes âgées

Quelques minutes de discussion pour le plus grand bonheur d'Odette qui semble trouver le temps long en cette période de confinement pour lutter contre l'épidémie de COVD-19. Elle raconte d'ailleurs à Florian Thauvin, investi auprès de l'association les Petits Frères des Pauvres ce qui lui manque au quotidien.

C'est long je voudrais bien sortir, aller dans les jardins - Odette 96 ans

"Moi aussi", lui répond Florian Thauvin depuis son salon avec des cheveux plus longs que d'habitude. L'attaquant marseillais, qui se montre très attentionné, interroge Odette sur ses rêves : "J'irais bien encore danser si je pouvais" lui répond souriante Odette avant de donner un conseil à son chouchou, désormais jeune papa "Riez, jouez avec, c'est bon de jouer avec son petit Quinquin"... Une phrase qui fait sourire Florian Thauvin qui donne rendez-vous, à nouveau en visio, à Odette très vite et pourquoi pas aussi bientôt au Vélodrome.