VIDEO - Confinement : la réouverture de McDonald à Mondeville crée un embouteillage

Depuis ce lundi, il est possible de commander via le service Drive du restaurant ou en livraison à domicile

Lundi, 16H16 précise, le McDonald de Mondeville annonce officiellement la réouverture de son restaurant.

En quelques minutes, les clients se ruent vers l'accès au Drive pour commander à manger. Résultat : des dizaines de voitures font la queue dans l'attente et l'espoir de manger un hamburger ou des nuggets.

Sur les réseaux sociaux, photos et vidéos sont partagées pour montrer la frénésie causée par la réouverture du restaurant.

Par mesure de sécurité, un parcours délimité par des banderole a été mis en place. Seul les paiements par carte bancaires sont acceptés. En plus du Drive, les livraisons à domicile sont possibles (via Deliveroo, Uber Eats, etc...).

D'après la page Facebook du restaurant, les autres restaurants de l'agglomération rouvriront dans les prochains jours. Et d'ici deux semaines, la totalité des McDonalds du Calvados seront accessibles via le Drive ou la livraison à domicile.

Dans le reste de la Normandie, plusieurs restaurants ont repris leurs activités. L'enseigne a mis en ligne une carte interactive.