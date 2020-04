VIDEO - Confinement : à Dijon, le maire François Rebsamen annonce des nouveautés dès la semaine prochaine

Dans son point de situation hebdomadaire, le maire de Dijon François Rebsamen annonce la réouverture sous condition et limitée des cimetières, la mise en place d'un fonds de solidarité pour les TPE de l'agglomération, ou encore la distribution de masques dans les Ephad et une nouvelle ligne de bus.

Dans une vidéo publiée ce vendredi sur You Tube, le maire de Dijon fait part de son "immense fierté" de voir que dans une très grande majorité, les Dijonnais respectent le confinement et le mesures de sécurité imposées par ce confinement. "Notre mode de vie s'est adapté", constate François Rebsamen.

Annulation des fêtes de quartiers, des festivals et des évènements

La sortie de cette crise sanitaire prendra des semaines et même des mois explique le maire, ce qui va impacter lourdement l'économie et la vie sociale pendant une longue période. "Nous sommes contraints, la mort dans l'âme, d'annuler les rendez-vous des mois à venir, et notamment le premier anniversaire de la métamorphose du Musée des Beaux Arts"

Evitez la délation!

Cette période particulière est propice à observer ce qui se passe chez les voisins. "Nous ne ne devons pas nous chercher des poux dans la tête" , selon François Rebsamen qui explique que dénoncer son voisin ne mène à rien, au contraire.

Situation dans les ehpad de Dijon

Le maire félicite le CHU de Dijon pour son organisation exemplaire, mais il regrette en revanche la situation dans les Ehpad, qui manquent encore de matériel de protection à ce jour. "Il manque du gel, des masques visières et des sur-blouses. La livraison sera faite au plus tard lundi" assure François Rebsamen.

Les cimetières ouverts deux après-midi par semaine

Pour permettre aux proches d'un défunt de visiter sa tombe, les cimetières des Péjoces et de Mirande, seront ouverts les lundi et vendredi après-midi, mais il n'est nullement question d'en faire un lieu de promenade, prévient le maire, mais seulement la possibilité pour eux qui viennent de perdre un proche, de se recueillir et tout en respectant les gestes barrières. C'est une "mesure d'humanité" pour François Rebsamen.

Un million de masques attendus à Dijon

"Nous attendons la livraison dans les prochains jours d'un million de masques que nous avons commandés, en espérant éviter cette fois, la réquisition." regrette le maire qui égratigne au passage la manière dont le gouvernement gère la crise.

Un fonds d'un million d'euros pour les TPE de la métropole dijonnaise et une nouvelle desserte dans les transports

Un fonds destiné à venir en aide aux très petites entreprises de la métropole pour les aider à passer cette crise va être mis en place en concertation avec la Région Bourgogne-Franche-Comté. Par ailleurs, une nouvelle liaison en bus entre Ahuy, Plombières et Dijon va circuler à partir de la semaine prochaine pour permettre aux habitants d'aller faire des courses, les commerces alimentaires de proximité étant rares ou inexistant pou certains d'entre eux. Le petit marché du Port du canal est aussi à ce titre à nouveau permis depuis mercredi

Les déchetteries restent en revanche fermées.