VIDÉO - Confinement : une professeure de danse improvise un ballet dans un supermarché de Marignane

C'est une vraie danseuse, en tutu noir et ballerines aux pieds que les clients d'un supermarché de Marignane dans les Bouches-du-Rhône ont vu s'exercer dans les rayons . Amandine, danseuse et professeure de danse a décidé de faire une vidéo et de la poster sur les réseaux sociaux pour dénoncer certaines mesures liées au confinement qui la touchent directement. La culture est à l'arrêt et les activités extra-scolaires ne sont pas autorisées, ce qui veut donc dire qu'Amandine ne peut pas exercer son métier. Elle s'est donc glissée dans un supermarché, filmée par son mari pour dénoncer ce qu'elle considère comme "absurde".

Aujourd'hui Amandine, explique qu'elle donne ses cours en visio, "Mais comment voulez-vous que je puisse corriger les postures de mes élèves ? Elles dansent devant un écran, coincées entre leur lit et l'armoire de leur chambre. Il y a mieux non pour s'adonner à sa passion ?", déplore la prof de danse". "Et quand on voit le monde dans les supermarchés, c'est Disneyland, c'est quand même rageant" dit-elle.