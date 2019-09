VIDEO - "Contrairement aux idées reçues, on reçoit de plus en plus de jeunes pour faire du bénévolat en Touraine"

Officiellement, l'Indre-et-Loire compte plus de 125 000 bénévoles. Mais si l'on prend uniquement ceux qui s'investissent régulièrement chaque semaine pour une association ou un club sportif, le nombre tombe à 55 000. Pas suffisant pour contenter toutes les assoc qui manquent de bras.

Paradoxalement, les seniors sont de moins en moins disposés à consacrer du temps au bénévolat. En revanche, on reçoit de plus en plus de jeunes y compris des mineurs, mais aussi des demandeurs d'emplois et des gens actifs qui veulent s'investir pour le bénévolat. Mais ça pose un problème aux associations car ce ne sont pas des gens qui vont rester là pendant des années. C'est plutôt du bénévolat ponctuel. Pour le bénévolat d'engagement, on a de plus en plus de mal à les trouver", Henriette Sautière, présidente de France Bénévolat 37