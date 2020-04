VIDÉO - Coronavirus : le maire de Perpignan invite les Perpignanais "à se fabriquer des masques"

Le maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, a répondu en direct pendant une heure ce mercredi après midi à toutes vos questions sur notre page Facebook. Voici ce qu'il faut en retenir :

60.000 masques commandés par la ville (à partir de la 9e minute sur la vidéo ci-dessous)

Jean-Marc Pujol explique avoir fourni "dès le début de l'épidémie des masques au personnel de l'hôpital, aux médecins et infirmiers libéraux, aux agents de la ville et à plusieurs EHPAD. Nous avons depuis effectué une première commande de 40.000 masques, puis une seconde de 20.000 autres mais les délais de livraison sont longs. Nous ne recevrons les premiers qu'en fin de semaine prochaine."

Comme à Sainte-Marie et à Thuir, chaque habitant de Perpignan se verra-t-il offert un masque par la ville ? Probablement pas. "J'invite les Perpignanais à se faire des masques eux-mêmes. Que chacun se prenne en main. C'est un acte civique. Une fois que les stocks seront arrivés, nous les donnerons à ceux qui en ont besoin pour travailler. Nous verrons ensuite pour les ouvrir à la population. Le département et la région ont aussi commandé des masques, "réplique Jean-Marc Pujol.

Des primes financières pour certains agents de la ville de Perpignan (à partir de la 41e minute sur la vidéo ci-dessous)

Si l'Etat a promis ce mercredi matin des primes pouvant aller jusqu'à 1.500 euros par fonctionnaire luttant contre la pandémie, certains agents de la ville de Perpignan aussi toucheront des primes. "Ce sera le cas pour les policiers municipaux, les agents du service nettoyage et de collecte et aussi pour les ATSEM des écoles qui accueillent les enfants de soignants. Le montant de la prime dépendra aussi des jours travaillés. Ce sera très concret et pas simplement des promesses". Sur les 2.200 salariés de la ville, entre 1.200 et 1.400 sont aujourd'hui sur le terrain ou en télé-travail.

"Si les écoles rouvrent, elles seront désinfectées et la cantine sera assurée" (à partir de la 23e minute sur la vidéo ci-dessous)

"Regrouper les enfants dans les écoles me parait dangereux" estime Jean-Marc Pujol. "Ce n’est pas de ma responsabilité mais il me semble que nous pourrions mettre en place des horaires différenciés pour former de petits groupes d'élèves. C’est compliqué mais il faut nous adapter. En tous cas si les écoles rouvrent, elles seront au préalable désinfectées et le service des cantine sera assuré tout comme la garderie. Mais je note une contradiction évidente entre le fait de rouvrir les écoles et le fait de maintenir les restaurants fermés."

"Le couvre-feu réduit à la demande de plusieurs entrepreneurs" (à partir de la 4è minute sur la vidéo ci-dessous)

A partir de ce mercredi soir, le couvre-feu démarrera à Perpignan à 21h et prendra fin à 5h du matin (au lieu de 20h et 6h). "J'avais plusieurs demandes de chefs d'entreprises qui souhaitaient que leurs salariés puissent commencer à travailler avant 6h du matin et le soir, 20h, c'était trop court pour les personnes qui livrent des repas à domicile" explique Jean Marc Pujol. "Non, modifier ces horaires n’est pas un mauvais signal, poursuit le maire de Perpignan. La police municipale a dressé 200 PV pour non-respect du couvre-feu et 1.300 pour non-respect du confinement, le problème c'est plus le non-respect du confinement."

Concernant la sirène, qui pourrait déranger certains enfants couchés à 21h, "on peut peut-être la faire retentir deux ou trois jours et ensuite l'interrompre. On va y réfléchir. J'ai aussi eu des remontées comme quoi la sirène est inquiétante; moi ce qui m'inquiète, ce sont les gens qui ne respectent pas le couvre-feu".

"Près de la moitié des morts du département sont des habitants du quartier Saint-Jacques" (à partir de la 57e sur la vidéo ci-dessous)

Le quartier St-Jacques (où vit la communauté gitane de Perpignan) est depuis le début de l'épidémie au centre de beaucoup d'inquiétudes. "Quasiment la moitié des personnes décédées du coronavirus dans le département sont des habitants de Saint-Jacques" avance Jean-Marc Pujol. "Mais la situation s'arrange : le confinement est mieux respecté et le service de propreté passe très souvent". À ce stade, 22 personnes sont décédées à cause du coronavirus dans les Pyrénées-Orientales.

"Des aides directes pour les entreprises et commerçants impactés" (à partir de la 46e sur la vidéo-ci-dessous)

"D'abord je suis pour une politique ciblée car tous les commerçants n'ont pas forcément vu leur chiffre d'affaire baisser depuis le début du confinement, c'est le cas par exemple des grandes surfaces qui paient la taxe sur les enseignes. Là, on n'y touchera pas. En revanche, pour les bars ou restaurants, on ne va pas leur demander de droit de terrasse alors qu'ils n'ont pas pu utiliser leurs terrasses.

Il y aura des aides concrètes comme lorsque la ville réalise des travaux de voirie qui impactent le chiffre d'affaire des commerçants. Il y aura aussi, pour relancer l'économie, des investissements importants au niveau de la ville et de la communauté urbaine." Les impôts vont-ils du coup flamber pour payer la note ? Non, assure le maire de Perpignan.

"Reporter les élections municipales en mars prochain" (à partir de la 59e minute sur la vidéo)

Comme de nombreux élus, le maire de Perpignan ne croit pas possible l'organisation du second tour des élections municipales le 21 juin. "Le plus simple est de reporter les élections municipales en mars prochain en même temps que les élections départementales. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas refaire les deux tours du scrutin. La tenue du premier tour a été une pantalonnade !"

Le conseil scientifique rendra sa décision, en principe, le 23 mai quant à l'organisation du vote. Pour rappel, au 1er tour, Jean-Marc Pujol était arrivé en deuxième position avec 18 %, loin derrière Louis Aliot (36%).