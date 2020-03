VIDEO - Coronavirus : A Tours, "c'est toute la filière événementielle qui est touchée" selon Tours Événement

Les mesures pour limiter l'épidémie de coronavirus sont de plus en plus restrictives. Dimanche 7 mars au soir le ministre de la santé a annoncé l'interdiction de tout événement de plus de 1.000 personnes. En Indre-et-Loire, de nombreux spectacles et concerts vont devoir être annulés ou reportés. Christophe Caillaud-Joos, directeur général de Tours Événement était l'invité de France Bleu Touraine mardi 10 mars 2020.

"C'est toute la filière événementielle qui est touchée. Au niveau national c'est 335 000 personnes qui travaillent dans cette filière (...) Pour la partie concert c'est 200 000 euros de pertes en trois jours. Sur les autres manifestations, congrès ou conventions d'entreprises on est à une perte de 500 000 euros", selon lui.

"Il y aura des morts"

Des pertes totalement inédites, "250 millions d'euros en France du spectacle" selon lui. Il l'affirme "il y aura des morts", des sociétés qui ne survivront pas à cette crise. Pour lui, ces mesures sont incompréhensibles.

La foire de Tours reportée en juin ?

Pour ce qui est de la foire de Tours qui doit se tenir du 1er au 10 mai prochain. "Au regard de toutes les possibilités, faire bouger la foire de Tours, 5e foire de France, c'est bouger 600 exposants. On a travaillé cette année sur le thème de l'Espagne, on a fait venir beaucoup d'artistes notamment donc c'est compliqué. On va prendre cette décision dans les jours qui vont venir. On a la possibilité, si on sent que ça bloque, de la remettre tout début juin."

Selon lui les enjeux financiers de cette foire sont "colossaux", "entre 15 et 20 millions d'euros sur une période de dix jours."