VIDÉO - Coronavirus : confinés, les Marseillais applaudissent les soignants de leur balcon

Les appels se multiplient sur les réseaux sociaux pour rendre hommage au personnel soignant en cette période de confinement à cause de l'épidémie de coronavirus. Premiers applaudissements ce mardi soir à 20h à Marseille à l'image de ce qui se fait en Italie et en Espagne.

La France confinée à son tour veut applaudir et rendre hommage au personnel soignant dans cette période d'épidémie de Coronavirus. Ce mardi soir dans le 7e arrondissement, première tentative après quelques heures de confinement. Un moment émouvant, quelques secondes pour montrer que les habitants pensent à tout le personnel mobilisé en permanence pour lutter contre la propagation du virus.

Des applaudissements encore un peu timides, mais pourquoi pas lancer un appel plus large pour que le plus de monde possible le fasse tous les soirs à 20h. France Bleu Provence attend vos initiatives et les relaiera. Rendez-vous ce mercredi soir ?