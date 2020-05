VIDÉO - Coronavirus : deux sapeurs-pompiers des Pennes-Mirabeau touchés par le Covid-19 témoignent

Olivier 45 ans, Gaétan 29 ans, tous les deux sont sapeurs-pompiers, l'un professionnel, l'autre volontaire au Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) des Pennes-Mirabeau et tous les deux ont contracté le Covid-19 fin mars. Une épreuve difficile qu'ils racontent aujourd'hui dans une vidéo puisque tous les deux ont repris leurs missions il y a quelques semaines.

Leur témoignage confirme ce que nous savons : les symptômes peuvent être très différents selon les cas : grosse fatigue, douleurs musculaires, respiratoires, perte de goût et d'odorat. Olivier, d'abord. Ce père de famille, sportif, raconte avoir vécu un moment difficile.

"J'ai vécu quatre jours, cloîtré, sans pouvoir bouger. Je n'ai pas eu de fièvre, ni de toux, juste eu une fatigue insurmontable, j'étais à plat." - Olivier

Malade, Olivier est donc mis à l'écart, pour protéger sa famille et surtout sa femme qui a une maladie auto-immune. Quelques jours plus tard, elle souffre de quelques symptômes, mais elle a été testée négative au Covid-19.

"Je ne reconnaissais plus mon corps"

Pour Gaétan, le Covid-19 est vraiment un mauvais souvenir. Le jeune homme qui parle avec une voix encore marquée, fragile, il raconte avoir vécu quelque chose de très douloureux.

"Pendant sept jours je n'étais plus moi-même. J'ai ressenti des symptômes que je n'avais ressentis auparavant. Je ne reconnaissais plus mon corps. J'ai eu des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques. Je n'étais plus dans mon état normal". - Gaétan

Même si Olivier et Gaétan exercent dans la même caserne, aucun lien n'a été établi entre eux deux. Peut-être ont-ils été contaminés lors d'une mission. La question reste sans réponse pour l'instant.

Quelques semaines plus tard, guéris les deux hommes ont donc pu retourner à la caserne et effectuer leurs missions. Aujourd'hui ils témoignent aussi pour alerter et rappeler la nécessité de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières.

"Ce n'est surtout pas maintenant qu'il faut se relâcher dans les gestes barrières". - Gaétan

Les deux sapeurs-pompiers rappellent qu'il est important de porter un masque, de se laver les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique et de maintenir les distances physiques.