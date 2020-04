C'est presque devenu un rituel : le maire de Marseille qui s'adresse aux habitants pendant le confinement. Nouvelle vidéo ce vendredi dans laquelle il évoque le déconfinement, une commande de masques, la désinfection des écoles et des aides pour les entreprises et les professionnels du tourisme.

VIDÉO - Coronavirus et confinement : Jean-Claude Gaudin adresse un nouveau message aux Marseillais

Une nouvelle fois, Jean-Claude Gaudin s'adresse aux Marseillais pendant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le maire de la ville, assis dans son fauteuil dans son bureau, évoque notamment la date du 11 mai qui pourrait être le jour du déconfinement progressif. Dans son message qui dure 5min10, Jean-Claude Gaudin cherche à rassurer les Marseillais : "La ville continue d'agir dans les domaines de la santé, de la solidarité, de l'économie pour préparer l'avenir". Mais il prévient aussi : "Le déconfinement sera complexe et probablement progressif."

Masques, écoles, aide aux entreprises

Parce que les consignes sanitaires s'annoncent "strictes" dès lors que tout le monde pourra sortir de chez soi, le maire de Marseille assure qu'il a donné pour consigne de fabriquer ou d'acheter au moins un million de masques lavables et réutilisables. La ville les distribuera à partir du 11 mai.

Autre promesse du maire : la désinfection des écoles :

"Je ne veux pas qu'un seul de nos élèves rentre dans une classe ou une école qui n'auront pas été désinfectées."

Le maire de Marseille veut aussi rassurer les professionnels. Il confirme que la ville abondera à hauteur de deux millions d'euros le fonds territorial d'aide aux entreprises pour toutes les PME et les TPE de moins de 20 salariés qui ont perdu plus de 30% de leur chiffre d'affaires. Ce fonds sera géré par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence.

Il promet également d'entreprendre au plus vite des aides pour le secteur du tourisme. Une réunion est prévue la semaine prochaine.

Le maire de Marseille revient également sur les mesures mises en place ces derniers jours, comme la réouverture par la Sodexo de la cuisine centrale de Marseille pour préparer 5.000 repas par jour, l'installation de tests de dépistage sous forme de "drive" devant chaque laboratoire qui le souhaite, ou l'accueil des producteurs locaux de fruits et légumes dans des espaces municipaux.

Et comme à chaque fois il termine avec un message de consigne : "Restez chez vous, respectez les consignes sanitaires".