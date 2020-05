VIDÉO - Coronavirus : Jérôme, employé de supermarché, "je dois me désinfecter avant d'embrasser ma famille"

En pleine crise du coronavirus, France Bleu vous propose une série de témoignages de Normands face à la pandémie. Deuxième épisode ce jeudi 7 mai 2020 avec Jérôme Castel, responsable du rayon bazar au Super U de Beaumont-Hague (Manche).

Responsable du rayon "bazar" au Super U de Beaumont-Hague dans la Manche, Jérôme Castel, 40 ans, continue de travailler depuis le début de la crise du coronavirus. Son activité a légèrement changé, puisqu'il s'occupe aussi des retraits de commande (drive) et de la préparation des livraisons à domicile.

Du désinfectant avant les bisous

Depuis le début de ce confinement, quand Jérôme rentre à la maison, sa routine est stricte : "Je suis obligé de me désinfecter. Je me déshabille dans le garage et je vais prendre une douche avant de pouvoir embrasser mes enfants et ma femme".

Après le confinement ?

Confinement ou pas, les enfants continuent de pousser : "Après le confinement j'irai acheter des vêtements pour nos enfants. Et on essaiera de leur faire plaisir le plus possible".