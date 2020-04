VIDEO - Coronavirus : l'ancien joueur du PSG, Rai, lance un appel aux dons pour les plus démunis du Brésil

L'ex-star du PSG, Rai, lance un appel aux dons pour venir en aide aux familles les plus démunies du Brésil qui luttent contre l'épidémie de coronavirus. Un message passé via sa Fondation Gol de Letra.

Raì, ancien international brésilien et joueur du PSG, lance ces jours-ci un appel aux dons sur la page Facebook de sa Fondation Gol de Letra, qui aide les plus démunis depuis vingt ans. Avec ces dons, il compte distribuer des paniers avec "un mois de biens de première nécessité et d'hygiène" aux familles des quartiers pauvres de São Paulo et de Rio.

"La période que nous traversons est inédite et très difficile (…) l'impact au Brésil est très fort pour ces familles que nous connaissons. Elles se retrouvent sans emploi, sans salaire, sans ressources et l'aide de l'État est très limitée", explique le footballeur.