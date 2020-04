VIDÉO - Coronavirus : le gros coup de gueule de Lola Beuze, conseillère départementale des Pyrénées-Orientales

C'est une des conséquences du confinement mondial : avec la fermeture des frontières, de nombreux agriculteurs des Pyrénées-Orientales se retrouvent sans travailleurs saisonniers pour les prochaines semaines et les prochains mois (éclaircissage, cerises, abricots, vendanges...).

Pour aider ces employeurs à trouver de la main d'œuvre, le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a voté ce lundi un dispositif qui pourrait inciter les allocataires du RSA à postuler pour ces emplois souvent mal rémunérés : le Département va leur permettre de cumuler pendant trois mois leur allocation et un revenu issu d'un emploi agricole saisonnier. Ce dispositif sera en place jusqu'à la fin de l'année.

Si le chef de file de l'opposition de droite, Robert Vila, a soutenu ce dispositif, le maire de Saint-Estève a aussi expliqué qu'il était, selon lui, "possible de travailler toute l'année en tant que saisonnier, à condition d'en avoir envie".

Des propos qui ont déclenché une grosse colère de Lola Beuze, élue PCF-Front de gauche de la vallée de l'Agly :

"On est en train d'aider les plus démunis (...) Merde ! On est train de tortiller du cul pour chier droit parce qu'on va favoriser un peu le RSA ? Faut vraiment arrêter !"