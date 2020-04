VIDEO - Coronavirus : le personnel de l'hôpital de Mayenne remercie tous ses généreux donateurs et soutiens

Les soignants de l'hôpital de Mayenne adressent un grand merci à Camille et Anaïs dans une vidéo publiée ce samedi 18 avril sur Facebook. La maman de ces deux jeunes filles est aide-soignante dans le service covid de cet hôpital. Pour l'aider, elle et ses collègues, Camille, Anaïs et une infirmière ont mis en place une chaîne de solidarité via Facebook.

Elles collectent des gâteaux, des chocolats, etc. donnés par des commerces de Mayenne pour les soignants. Les blouses blanches adressent donc aussi un grand merci à tous les commerçants qui les soutiennent.

Regardez la vidéo de remerciements réalisée par les soignants de l'hôpital de Mayenne :

Dans la vidéo, chacun se passe comme un relais, comme « pour créer une chaîne de solidarité entre tous les services de l’hôpital et les personnes à l’extérieur », explique Anaïs.

Pour montrer votre soutien aux personnels soignants, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Camille, Anais, et Vanessa, CAV.Solidarité.COVID-19.Hôpital De Mayenne.