VIDÉO - Coronavirus : les agents de la propreté rendent hommage au personnel soignant à Marseille

Plus fort que des applaudissements : les coups de klaxons des camions ! En file indienne, les agents de la propreté de la métropole d'Aix-Marseille en charge de la collecte des déchets ont rendu hommage au personnel de l'IHU et des hôpitaux universitaires de Marseille où travaillent notamment les équipes du Professeur Didier Raoult.

Plusieurs camions se sont donnés rendez-vous à 20h pile pour faire du bruit et être entendu par le personnel. Mission accomplie : dans une rue plutôt déserte, les coups de klaxons ont résonné fort, et nul doute que le personnel et les patients ont entendu l'hommage.