VIDÉO - Coronavirus : Rennes met en place un service de garde pour les enfants des personnels de santé

Après les annonces d'Emmanuel Macron, la maire de Rennes Nathalie Appéré annonce la mise en place d'un service de garde pour les personnels soignants des hôpitaux, des maisons de retraite et l'ensemble des soignants.

Ce jeudi 12 mars, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des établissements scolaires dans tout le pays à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit en France. Il a aussi appelé à la mobilisation des personnels soignant.

Des enfants gardés par petits groupes

Face à ces mesures prises par le président de la République, Nathalie Appéré, la maire de Rennes annonce ce vendredi 13 mars que dès lundi un service de garde exclusivement réservé aux enfants des personnels soignants. "Notre priorité est de tout faire, conformément aux prescriptions de la Préfecture et des autorités sanitaires, pour faciliter le quotidien et la mobilisation des personnels des hôpitaux et des maisons de retraite, ainsi que l'ensemble des soignants."

Un service de garde, en petits groupes et selon des dispositions sanitaires adaptées, exclusivement réservé aux enfants de ces professionnels, sera donc mis en place dans les crèches et les écoles pour les personnels des hôpitaux, des maisons de retraite, ainsi que l'ensemble des soignants.